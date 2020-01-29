Eyüpsultan Belediyesi, el emeğini sanata dönüştürenler ile tüketicileri bir araya getirecek olan Eyüpsultan Girişimciler Festivali'ne ev sahipliği yapacak.

Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından organize edilecek festival, 7-8-9 Şubat 2020 tarihlerinde Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Toplam 196 kişinin ürünleri ile katılacağı, üç gün sürecek olan festivalde, yüzlerce ürün tüketicilerle buluşacak. Festivalde Eyüpsultan Mesleki Eğitim Kursları (ESMEK), Eyüpsultan Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi (ESER) öğrencilerinin ürettiği ürünler, Kadın Sığınma'da kalan kadınların aldıkları eğitimlerle ürettikleri ürünler, Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezlerindeki atölyelerde eğitim alan velilerin el emeği göz nuru ürünleri, Ağaçlı ÇODEM‘de rehabilite edilen çocukların kendi üretimi olan ürünler, ilçede yaşayan engelli bireylerin ürünleri, ayrıca Eyüpsultan ilçesinde yaşayan, evde üretim yaparak aile bütçesine katkıda bulunan kadınların ürünleri de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Festivalde birçok ürün satışa sunulacak

Katılımcıların stant ve yer ücreti ödemeden katılacakları festivalde, iğne oyası, fliografi, tablo resim, takı, dikiş, geri dönüşüm atölyesi, amigurumi, quling, ebru, hediyelik eşya, cam üfleme, kaligrafi vb.gibi birçok branşta stantlar kurulacak. Ahşap ürünlerden el örgüsüne kadar birçok çeşit ürünün yer alacağı festivalde, ayrıca, ev baklavası, sarma, tarhana, erişte, zeytinyağı gibi ev yapımı organik ürünler de satışa sunulacak. Ayrıca festival süresince satışa çıkacak ürün branşlarında workshoplar yapılacak.

Festival, sosyal sorumluluk projesine dönüşecek

Festivalde vatandaşlar ürünlerini satarken festivalin kendi içerisinde oluşturduğu sosyal sorumluluk projesi ile katılımcılar elde ettikleri gelirlerin bir kısmı ile devlet okullarında eğitim gören dezavantajlı öğrencilere destekte bulunacaklar.

Festival kapsamında seminer ve imza günleri düzenlenecek

Yine Festival kapsamında çeşitli seminerler ve imza günleri düzenlenecek. Festivalin ikinci gününde Hatice Kübra Tongar, “Bağırmayan Anneler” isimli kitabını imzalayıp, çocuk eğitimi Üzerine Söyleşisi İle Festivalde Yer Alacak.

100 TL'lik alışveriş yapanlara çekilişle hediye verilecek

Eyüpsultan Girişimciler Festivali 7 Şubat Cuma 11.00 - 18.00, 8-9 Şubat 2020 tarihlerinde ise 10.00 - 18.00 saatleri arasında açık olacak. Festivalde toplam 100 TL'lik alışveriş yapanlara 9 Şubat Pazar günü yapılacak çekiliş ile el emeği ürünleri hediye edilecek.