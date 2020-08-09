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Eyüpsultan Kaymakamı Kara: “Çok ucuz atlatılmış bir vakadır”

Eyüpsultan Hasdal Otoyolu’ndaki çöken üstgeçitle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, “Çökmenin neden kaynaklandığı gerekli araştırmalar sonucunda ortaya çıkacak.

Eyüpsultan Hasdal Otoyolu'ndaki çöken üstgeçitle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, “Çökmenin neden kaynaklandığı gerekli araştırmalar sonucunda ortaya çıkacak. Fakat çok ucuz atlatılmış bir vakadır” dedi.


Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Hasdal Otoyolu üzerindeki Hasdal Kışlası önünde çöken üstgeçitle ilgili açıklamalarda bulundu. Kaymakam Kara, “Çökmenin neden kaynaklandığı araştırma konusudur. Gerekli araştırmalar sonucunda ortaya çıkacak. Fakat çok ucuz atlatılmış bir vakadır. Herhangi bir ölü ya da yaralı yok, herhangi bir araçta altında kalması, maddi ve manevi hasar söz konusu değildir. Ben geçmiş olsun diliyorum, gerekli önlemler alındı. Vatandaşların trafikte nereden seyahat edecekleri hususunda bilgilendirmeler yapıldı. Trafik belirli yerden kesildi ve yönlendirildi. Bunun dışında arkadaşlar çalışıyorlar. Gerekli önlemler alındığı için ve maddi, manevi hasar olmadığı için sevinçliyiz” dedi.

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