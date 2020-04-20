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Eyüpsultan mahallelerinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı

Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, Korona virüs salgınına karşı ilçe çapında gerçekleştirdiği temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.


Eyüpsultan Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibi çalışmalarını ilçe genelinde sürdürüyor. Ekipler son olarak Nişanca Mahallesi ve Düğmeciler Mahallesi'nde temizlik dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi. Cadde ve sokaklar süpürüldü, çöp konteynerleri, tazyikli sularla yıkanarak temizlendi. Çalışmalar Korona virüs tehdidi ortadan kalkana kadar devam edecek.

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