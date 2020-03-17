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Eyüpsultan marketlerinde fahiş fiyat denetimi

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası oluşabilecek fahiş fiyat artışlarının tespiti ve önlenmesi amacıyla medikal ürünler satan eczanelerin ardından, bu kez marketlerde denetim gerçekleştirdi.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimleri, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği kapsamında İstanbul Valiliği'nden alınan talimatla, haksız ticari uygulamaların önüne geçilebilmesi ve tespiti amacıyla gerçekleştirdi. Denetimlerde, özellikle virüs haberlerinin yaygınlaşmasının ardından fiyatlarda değişiklik yapılıp yapılmadığı incelendi. Denetimlere Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görevli gıda mühendisi de katıldı.



Denetim yapılan marketlerde fiyatlar normal


Denetim yapılan yerlerde satılan ürünlerin fiyatlarının uygun olduğu ve esnafın fiyat artışına gitmediği görüldü. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, Eyüpsultan genelindeki denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini belirterek, denetimler sayesinde vatandaşın mağdur edilmesinin önüne geçilmesinin hedeflendiğini söylediler. Öte yandan vatandaşlar da Zabıta Müdürlüğü'nün yaptığı denetimlerden memnun kaldıklarını ifade ettiler. Vatandaşlar ise fahiş fiyat artışı yaptığını düşündüğü esnafı Alo 175 Tüketici Danışma Hattını arayarak ihbar edebilir.

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