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Eyüpsultan merkez ve cami çevresinde temizlik çalışması yapıldı

Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, merkez ve cami çevresinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.


Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibi, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. “Eyüpsultan'a Hizmeti Seviyoruz” prensibiyle ‘Önce Eyüpsultan'ın temizliği, Önce Eyüpsultanlıların Sağlığı' diyerek gerçekleştirilen çalışmalar, ilçe genelinde her gün düzenli olarak sürdürülüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri cadde cadde, sokak sokak tüm mahalleleri dolaşarak yıkama araçları ile tazyikli su ve özel solüsyonlarla yıkamaya devam ediyor. Bu kapsamda ekipler bugün Eyüpsultan Merkez ve Cami çevresinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptılar. Rutin bir şekilde her gün yapılan dezenfeksiyon çalışmaları, vatandaşlardan beyaz masaya gelen talepler doğrultusunda virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar devam edecek.

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