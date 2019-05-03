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Eyüpsultan Meydanı gül suyuyla yıkandı

Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan ayı öncesi Eyüpsultan Camii’ni ve Eyüpsultan Meydanı’nı gül suyuyla yıkadı.

Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan ayı öncesi Eyüpsultan Camii'ni ve Eyüpsultan Meydanı'nı gül suyuyla yıkadı.


Yüzyıllardır Ramazan'ın en güzel şekilde yaşandığı yerlerden biri olan Eyüpsultan, on bir ayın sultanını yine birbirinden özel programlarla karşılamaya hazırlanıyor. Eyüpsultan Camii ve Eyüpsultan Meydanı gül suyu ile yıkanarak Ramazan'a hazırlandı. Çalışmaların Ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtildi.



“Eyüp Camii çevresinde sadece ibadi işlerimizin olmasını arzuladık”


Bu sene Ramazan ayını “Selam” sloganıyla karşılayacaklarını belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Eyüpsultan, İstanbul'un baş şehridir diyoruz. Ramazan demek İstanbullular için Eyüpsultan'a gelmek, orayı ziyaret etmek, orada bir akşam da olsa teravih kılmaktır İstanbullunun arzusu. O yüzden biz de bu bölgeyi vatandaşlarımız daha çok kullansınlar diye etkinlik alanı yapmadık. O yüzden gül suyuyla temizliyoruz. Mis gibi koksun, insanlarımız güzel güzel ibadetlerini yapsınlar. Bizler de yine kısmen burada olacağız ama her iftarımızı bir mahallede, bir vatandaşımızın sofrasında, evlerde yapacağız. Bin 500 kişilik bir gönül sofrası ağı kurduk. Bir ay boyunca toplamda bin 500 eve gitmiş olacağız inşallah. Bu yıl hem Edirnekapı'dan Eyüpsultan'a giriş, hem Mecidiyeköy'den Eyüpsultan'a giriş, hem Eyüp Bulvarı'ndan giriş ve hem de Alibeyköy'den girişlerde iftara 15 dakika kala ve iftardan 15 dakika sonra iftariyelik dağıtacağız sıkışmış trafiğin içindeki insanlarımıza” dedi.

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