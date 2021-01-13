Eyüpsultan Meydanı yenileniyor

Eyüpsultan Camii ve Meydanı'nda bulunan tarihi yapıların görünümlerini kapatan düzensiz yapılaşmalar kaldırılarak meydan düzenlemesi yapılıyor. Tarihi yapıların yanı sıra Eyüpsultan Meydanı ve çevresinde bulunan yapılar, tarihi dokuya uygun bir şekilde düzenleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, iller bankasından alınan 15 milyon TL'lik hibe ile Eyüpsultan Meydanı ve çevresindeki binalarda cephe sağlamlaştırma çalışmaları, Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün kurduğu ekiple sürdürüyor.

Eyüpsultan Belediyesi Etüt Proje Müdürü Ayşe Zengin, çalışmalar için şunları söyledi:

“Eyüpsultan Camii ve çevresini kapsayan cephe düzenleme projemiz 384 adet binayı kapsıyor. Bu binalarımız Fahri Korutürk Caddesinde, Kalenderhane Caddesinde, İskele Sokağında, Zal Mahmut Paşa Sokağında bulunuyor. 384 binanın 116 adeti tescili yapıyı içeriyor. Bizim yaptığımız proje çalışmasında cephelerdeki eklentileri ve tabelaları tabela yönetmeliğine uygun hale getirmek, tentelerini düzenlemek, cephelerin renklendirmelerini kapsıyor. Eyüpsultan'a şu anda girildiğinde tentelerden ve tabelalardan kaynaklanan bir kaosla karşılaşıyor insanlar. İstenilen binaya kolaylıkla ulaşılamıyor. Tabelaların birbirinden farklı olması, tabelalar yönetmeliğine uygun olmamasından kaynaklı düzensizlik var. Yeni yönetmelikte tabelaların alt katta olmasıyla binaların algılanabilirliği ön plana çıkacak. 2021 yılının sonunda bitmesi planlanan projeyle Eyüpsultanlılar ve Eyüpsultan'a gelen ziyaretçiler Eyüpsultan'ın yeni yüzüyle karşılaşacak.”