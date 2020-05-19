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Eyüpsultan sokaklarında marşlar yankılandı

Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs nedeniyle evlerinde kalan Eyüpsultanlılara moral vermek amacıyla özel konserler düzenlemeye devam ediyor.


Eyüpsultan Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mahallelerde mehter konserlerine tekrar başladı. “Moralimizi yüksek tutalım, tedbirlere uyarak bu süreci atlatalım” sloganıyla Eyüpsultan Belediyesi tarafından organize edilen mehter konseri, Nişanca, Defterdar, Topçular ve Düğmeciler mahallelerinde gerçekleşti. Konserde Eyüpsultan Belediyesi Mehteran Takımı, sokaklarda hareketli ve eğlenceli marşlar çaldı. Konsere mahalle sakinlerinin ilgisi yoğun olurken, evlerinden çıkamayan genç yaşlı tüm vatandaşlar evlerinin camlarından, balkonlarından konseri izleyerek el salladılar, çalınan parçalara alkışlarla eşlik ettiler.

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