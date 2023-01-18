Eyüpsultan Sömestir Festivali başlıyor

Öğrencilerin aileleriyle birlikte tatilin keyfini doyasıya çıkarmaları için 21 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Eyüpsultan Sömestir Fest'te, 13 günde 130 etkinlik düzenlenecek. Festival çerçevesinde birbirinden renkli ebeveyn çocuk etkinlikleri, Alışveriş Şenlikleri, Lise Kamp Günleri, Robot Okulu Atölyesi, Ali Kuşçu gözlem ve su roketi gösterileri, dil kampı, kaykay ve buz pisti deneyimi futbol turnuvası gibi sportif, eğitsel, sanatsal aktivitelerle öğrenciler unutamayacakları bir tatil dönemi geçirecekler.

Biz Cevahir Haliç Alışveriş Merkezi, Eyüp Park Alışveriş Merkezi ve Vialand AVM'de Cumartesi ve Pazar günleri saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Balon, patlamış mısır ve pamuk şeker ikramlarının da yapılacağı etkinliklerde gönüllerince eğlenecek olan çocuklar, aileleri ile birlikte keyifli bir hafta sonu geçirecekler.

Eyüpsultan Sömestir Fest çerçevesinde düzenlenecek ücretsiz sinema günlerinde öğrenciler aileleriyle birlikte vizyonda bulunan filmleri ücretsiz olarak izleme imkanı bulacaklar. Sinema gösterimleri Cumartesi ve Pazar günleri saat 13.15'te Biz Cevahir Haliç AVM'de yapılacak.

Aileler çocuklarıyla birlikte birbirinden renkli ve eğlenceli atölye çalışmalarıyla bir araya gelecek. Aileler, Hareket ve Dans Terapisi, Ritim Atölyesi, Oyun Atölyesi, Mis Sabun Yapımı, Saç Örgüsü Yapımı, Grup Terapi Etkinliği, Filografi Magnet Yapımı, Geri Dönüşüm Atölyesi Oyuncak Yapımı, Makrome Anahtarlık Yapımı, Kil ve Sanat Terapi Atölyesi, Makrome Bileklik Yapımı, Akıl Oyunları, Lolipop Yapımı, Simit Yapımı, Toka Saç Bandı Dikimi, Deri Para Kesesi Yapımı, Çiçek Fide Dikimi, Cüzdan Kalemlik Yapımı, Beze Yapımı, Mors Alfabesi Bileklik Yapımı atölyelerinde birlikte kaliteli zaman geçirecekler.

7-18 yaş arası öğrenciler için düzenlenecek sportif aktiviteler çerçevesinde Alibeyköy Osmanlı Park'ta yaklaşık 1 saat sürecek olan Kaykay deneyimi, Bisiklet Tamir ve Sürüş etkinliği ve Eyüp Park AVM içerisinde bulunan buz pistinden tamamen ücretsiz olarak yararlanacak olan çocuklar hem eğlenecek hem de spor yapacaklar.

Uzayı merak eden, problem çözmeyi seven, hayal gücü geniş çocukların bir araya geldiği "Ali Kuşçu Uzay Evi'nde öğrenciler teleskoplarla Ay, gezegen ve diğer yıldızları gözlemleyerek, su roketi deneyleri gerçekleştirecekler.

Alibeyköy Spor Kompleksi'nde düzenlenecek penaltı atışları ve 3x3 basketbol turnuvaları ile öğrenciler bireysel sportif yeteneklerini sergileyip, turnuva heyecanını doyasıya yaşayacaklar.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in ilçeye kazandırdığı Çiftalan Gençlik Kampı'nda bir araya gelecek olan liseliler doğanın kucağında, sanatsal, sportif ve kültürel aktivitelerle eğlenceli bir gün geçirecekler.

Düğmeciler, Akşemsettin ve Göktürk Dil Evi'nde İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dil eğitimleri alan öğrenciler 1-2 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan Dil Kampında buluşacak. Çiftalan Gençlik Kampı'nda yapılacak olan etkinliklerde öğrenciler kampta çeşitli aktiviteler, ikramlar ve sürpriz hediyelerle kampın tadını çıkaracaklar.