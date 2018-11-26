Eyüpsultan ulaşımda çağ atlıyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, ilçede gerçekleştirilen büyük ulaşım projelerinin artık tamamlanma aşamasında olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı ve Silahtarağa Tüneli'nin yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.

Bu projeler tamamlanıp hizmete girdiğinde Eyüpsultan'da ulaşımda çağ atlanmış olacak. İlçemizin ulaşım sorunu büyük ölçüde çözülmüş olacak”

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu, yıl sonunda bitiyor

Eyüpsultan'ın en büyük ulaşım projelerinden biri olan ve bu yıl sonu bitirilmesi planlanan Kabataş - Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı, önümüzdeki yıl başında hizmete girecek.Hatta Alibeyköy, Akşemsettin, Veysel Karani ve Yeşilpınar'ın da aralarında bulunduğu 18 durak yer alacak.

Hattın 2019 yılında tamamen açılması ile; Alibeyköy istasyonunda Eminönü- Eyüpsultan - Alibeyköy tramvay hattı ile, Mecidiyeköy istasyonunda Yenikapı-Hacıosman metro hattı ve metrobüs işletmesi ile, Karadeniz Mahallesi istasyonunda Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattı ile ve Mahmutbey istasyonunda Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metro hattı ile entegrasyon sağlanacak.

Eminönü - Eyüpsultan - Alibeyköy Tramvay Hattı

Eyüpsultan ulaşımını rahatlatacak diğer önemli yatırım da Eminönü - Eyüpsultan - Alibeyköy (Haliç) Tramvay Hattı. 2018 yılı sonunda tamamlanacak ve 2019 yılı başında hizmete girecek hat, 10,10 km uzunluğuna sahip olacak.

Saatte tek yönde 25 bin yolcuya hizmet verecek olan Eminönü - Eyüpsultan - Alibeyköy Tramvay Hattı, Alibeyköy Otogar, Alibeyköy Metro, Alibeyköy Merkez, Sakarya Mahallesi, Silahtarağa, Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Eyüpsultan Teleferik, Feshane, Ayvansaray, Balat, Fener, Cibali, Küçükpazar ve Eminönü olmak üzere 14 istasyondan oluşacak.

Yeni havalimanı metrosu Eyüpsultan'dan geçiyor

İstanbul'un en büyük ulaşım projelerinden olan Gayrettepe - İstanbul Yeni Havalimanı Metro hattı Eyüpsultan, Şişli, Kağıthane, Arnavutköy, Başakşehir ile Küçükçekmece ilçelerinden geçecek.

Toplam 66 kilometre uzunluğunda olacak hattın ilk etabı 2019 yılında, ikinci etabı ise 2021 yılında tamamlanacak. Metro hattında, aralarında Kemerburgaz, Göktürk ve İhsaniye'nin de bulunduğu toplam 13 istasyon yer alacak.

Silahtarağa tüneli yıl sonunda açılıyor

Bu arada, Alibeyköy trafiğini rahatlatmak amacıyla yapılan Silahtarağa Tüneli de yıl sonu itibariyle hizmete girecek.

Toplam 200 metre uzunluğa sahip olan tünel, Silahtarağa Caddesi ile Vardar Caddesi arasındaki mesafeyi kısaltarak, sürücülere büyük kolaylık sağlayacak.