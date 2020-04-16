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Eyüpsultan yeni bir otoparka daha kavuştu

Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilçeye yeni bir otopark daha kazandırdı.


Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Nişanca Mahallesi Amcazade Hüseyin Paşa Sokak üzerinde 100 araç kapasiteli otopark yapıldı. Bin 500 metrekarelik alan üzerine yapılan otoparkın zeminine 400 ton stabilize malzeme serilerek sert zemin oluşturuldu, çevresinde ise 150 metrekare şev taşı uygulaması yapıldı. Vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayacak olan otoparkla sokak aralarında gelişigüzel park yapılmasının da önüne geçilmesi bekleniyor.

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