Eyüpsultan'a “Bağımsızlık Köyü” inşa edilecek

Toplumda kanayan yara haline gelen bağımlıkla mücadele amacıyla hazırlanan projenin protokolü Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kenan Doğan ve Eyüpsultan Kültür, Sanat, Spor, Eğitim ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Musa Akkaya tarafından imzalandı.

14 bin 970 metrekare alan üzerine kurulacak

İmzalanan proje kapsamında, Kemerburgaz'da 14 bin 970 metrekare alan üzerine “Bağımsızlık Köyü” isimli “Bağımlılıkla Mücadeleyi Takip Merkezi” inşa edilecek.

“Bağımlılık asrın sorunlarından”

Başkan Deniz Köken, “Bağımsızlık Köyünde Değişim Seninle Mümkün” sloganıyla hayata geçirilecek olan proje hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Bağımlılık asrın sorunlarından biri. Biz de, Bağımlılıkla Mücadele Takip Merkezi'ni, Adalet Bakanlığımızla beraber hazırlanan güzel bir projeyle hayata geçireceğiz inşallah. Örnek bir mimariye sahip olacak. Bugün protokolünü imzaladık. Önümüzdeki günlerde temelini atacağız. Toplumun çok önemli bir yarasına parmak basmış olacağız” dedi.

“Yatırımlarımızı vatandaşın isteğine göre dizayn ettik”

Köken, “Seçim vaadlerim arasında en önemli proje buydu. Ailelerimiz açıktan söyleyemese de yapılan anketlerde çıkıyordu bu sorun. Vatandaşın isteğine göre yatırımlarımızı dizayn etmiştik. Bu da onlardan biri. Yatırımlarımız devam edecek” dedi.

500 kişilik kapasiteye sahip olacak merkezde; drama ile etkin eğitim, beden dili, çiçek aranjmanı, yemek yapımı, drama ve müzik atölyeleri eğitimleri verilecek. Ayrıca Terapi Bahçesi ve yürüyüş yolu da yapılacak. Bağımsızlık Köyünde madde bağımlılarının, Park, Bahçe ve Koruların Bakımı, Organik Tarım ve Sebze Fidesi Üretimi alanlarında eğitimler almaları sağlanacak. Bağımlılıkla mücadele eden kişiler oluşturulacak terapi bahçesinde rehabilite edilecekler. Projeyle kişilerin eğitim aldıkları alan ile ilgili girişimcilikleri desteklenerek topluma yeniden katılımlarının sağlanması amaçlanıyor. Tarımla terapi yöntemi yurt dışında madde bağımlılığı tedavisinde kullanılan bir model. Bağımsızlık Köyü projesi bu anlamda Türkiye'de tarımla terapi yönteminin resmi kurumlarda kullanılması noktasında dikkat çekiyor.

Projeyle, bağımlılık ile mücadelede tüm çocuk ve gençlerin rehabilitasyonunun sağlanması, bu kişiler arasında girişimcilik kültürünün geliştirilmesi, istihdam edilmeleri yolu ile İstanbul'un sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlanması ve yeniden suç işleme risklerinin azaltılması amaçlanıyor. Hedef kitle ile bazı eğitimler, kurulacak atölyeler yoluyla gerçekleştirilecek. Bu atölyelerde yeni beceriler kazanmaları, kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri ve yeni deneyimler kazanmaları desteklenecek. Atölyelerin ilk etapta workshop tarzında tek seferlik uygulamalardan oluşması planlanıyor.