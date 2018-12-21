Eyüpsultan'a gelen Yadigar Mağazası'na uğramadan geçmiyor

Eyüpsultan Belediyesi tarafından sürdürülen projelerden biri olan 'Eyüpsultan Yadigar Mağazası'nda birbirinden özel tasarımlar yer alıyor. Ziyaretçiler Yadigar Mağazası'na uğrayarak Eyüpsultan'ın ruhundan ve dokusundan izler taşıyan hediyelik eşyalar alabiliyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın ödüllü projesi ESTAM kapsamında sürdürülen projelerden biri olan Eyüpsultan Yadigar Mağazası'nda birbirinden özel tasarımlar yer alıyor. Feshane Caddesi'nde eski belediye binası önünde açılan 'Eyüpsultan Yadigar Mağazası'nda Eyüpsultan'a özgü tasarlanan ürünlerin satışı yapılıyor.

Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra İslam aleminin en önemli merkezlerinden biri olan Eyüpsultan'a gelen ziyaretçiler artık tamamen Eyüpsultan'a özgü tasarlanmış olan bu ürünlerden alarak sevdiklerine hediye edip, yanlarında Eyüpsultan'dan bir hatıra da götürebiliyor.

Satışların belediye şirketi ESBAŞ tarafından yapıldığı Eyüpsultan Yadigar Mağazası'nda Eyüpsultan'ın ruhundan, dokusundan izler taşıyan ajandalar, kahve fincan setleri, tişörtler, magnetler, not defterleri, ipek fular ve eşarplar, bez çantalar, yastık ve kitap kılıfları, kupalar, şemsiyeler, kartpostallar, özel hediyelik eşyalar satılıyor.

Eyüpsultan'a özgü 73 ürün gamında 157 parça ürün tasarlandı

Eyüpsultan'a gelen ziyaretçilerin, kaliteli, uygun fiyatlı, kullanışlı hediye edilebilir ve anı niteliği taşıyan ilçeye özgü nitelikli hediyelik eşyalar alabilmeleri için 73 ürün gamında 157 parça ürün tasarlandı.

Eyüp Sultan Camii, Zal Mahmut Paşa Camii ve Külliyesi, Sokullu Mehmet Paşa Türbesi gibi birçok tarihi mekanda yer alan geometrik desenler illüstrasyonlarla ürünlere taşındı.

Eyüpsultan'ın çömlek, tahta oyuncaklar, kediler, leylekler, yazarlar, tarihi eserler gibi birçok meşhuru da bu tema altında ürünlerin üzerine işlendi.