Eyüpsultan'a Masal ve Sanat Köyü geliyor

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı çerçevesinde, Eyüpsultan Belediyesi'nin desteğiyle, Eyüpsultan Kaymakamlığı koordinatörlüğünde ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yürütülen Masal ve Sanat Köyü isimli projenin tanıtım programı yapıldı.

Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programa Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve İlçe Mili Eğitim Müdürü Alper Asım Özer katıldı.

Programda Eyüpsultan Kaymakamlığı Gönülden Gönüle Korosu ve ilçede Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda müzik öğretmenliği branşı dışında eğitim veren öğretmenlerden oluşan koro sahne aldı.

Her iki koroda sahnede sevilen şarkıları seslendirirken, Ragıp Kutmangil İlkokulu öğrencilerinden oluşan halk oyunları ekibinin Kars Halk Oyunları gösterisi salonda bulunanlar tarafından büyük bir beğeniyle izlendi.

Programda kürsüye gelerek bir konuşma yapan Başkan Deniz Köken, “Yurt dışında eğitimle ilgili ne varsa, bölgemizin tamamında bulunan okullardaki eğitim sistemimizin içerisinde, bizim okullarımızda olmasını istiyoruz. Bu bağlamda Milli Eğitim Müdürlüğümüz İle birlikte ciddi çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. Eyüpsultan'da bulunan okullarımızın tamamı bir iki sene içerisinde her alanda, İstanbul'da konuşulan okulları haline gelecek. Hedefimiz bu. Sporda da, musikide de sanat dallarında da matematikte de böyle olacak” dedi.

Güzeltepe mevkiinde inşaat çalışmaları devam eden Masal ve Sanat Köyü'nün atölye çalışmaları, inşaat tamamlanana kadar Eyüpsultan Belediyesi ve Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tahsis edilen yerlerde devam ediyor. Sanal Gerçeklik Atölyesi faaliyetleri geçici olarak Eyüpsultan Belediyesi Güzeltepe Gençlik Merkezi'nde yürütülüyor.

Projede kurulması planlanan 7 atölyenin de faaliyetleri başladı. Proje kapsamında sürdürülen Program 1 (Deneyimleme) ve Program 2 (Kurslar), Eğitici Eğitimleri ile Eğitici ve Sosyal Faaliyetler çalışmalarında 3 bin 740 öğrenci ve 200 öğretmene ulaşıldı.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında desteklenmekte olan Masal ve Sanat Köyü Projesi, Eyüpsultan ilçesinde, dezavantajlı konumdakiler başta olmak üzere, çocuk ve gençlere ulaşmayı ve proje kapsamında yapılması planlanan faaliyetlerle onların teknoloji, kültür ve sanat ile bir araya gelmelerinin sağlanması, kendine güvenen bireyler olarak toplumsal hayata katılımları ve bu alanda mesleki kariyerlerini planlayabilmelerini hedefleyen bir proje olduğu belirtildi.

Proje ile öncelikle Eyüpsultan ilçesi özelinde ve İstanbul genelinde 4-18 yaş arası çocuk ve gençlere, ailelere ve öğretmenlere ulaşılması hedeflendiği söylenildi.

3 programda, 7 eğitim modülü ve uygulama rehberi ile hizmet verecek

Proje çerçevesinde kurulmakta olan merkez, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim-Öğretim Programı ile uyumlu olarak 3 programda, 7 Eğitim Modülü (Masal, Sanal Gerçeklik, Animasyon/Film, Kişisel Gelişim, Müzik, Akıl Oyunları ve Drama Atölyeleri) ve uygulama rehberi ile hizmet verecek. Projenin temel faaliyetleri arasında, atölye çalışmalarının yanı sıra, eğitici eğitimleri, çalıştay, seminerler, yarışma etkinlikleri ve bahar şenliği yer almaktadır.