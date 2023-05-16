Eyüpsultan'a yeni bir yüzme havuzu geliyor

Eyüpsultan Belediye tarafından Kemerburgaz'da bin 300 metrekarelik alanda yarı olimpik yüzme havuzu tesisi yapılacak.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ilçede yaşayan vatandaşların farklı branşlarda spor yapabilmelerine imkanı sağlamak adına yeni projeleri birbiri ardına hizmete alıyor. Başkan Deniz Köken son olarak ilçeye yeni bir yüzme havuzu kazandırmak için çalışmalar başlattı. Hazırlanan projeyle Kemerburgaz'a yarı olimpik bir yüzme havuzu inşa edilecek. Akşemsettin ve Topçular bölgelerine yapılan havuzların ardından Kemerburgaz bölgesine hizmet verecek olan havuzun inşaatı büyük bir titizlikle sürdürülerek en kısa sürede tamamlanacak. Toplamda 2 bin metrekare inşaat alanı bulunan yarı olimpik yüzme havuzu tesisi bin 300 metrekarelik alanda yapılacak. Havuz binasında soyunma odaları, kafeterya ve idare gibi bölümler bulunacak.