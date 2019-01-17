İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eyüpsultan'da 1 ton mama ve 200 kedi evi dağıtıldı

Eyüpsultan’da “Sokak Hayvanları Eyüpsultan’da Yalnız Değil” sosyal projesi kapsamında hayvanseverlere 200 adet kedi evi, 1 ton mama, 400 adet mama ve su kabı dağıtıldı.

Eyüpsultan'da “Sokak Hayvanları Eyüpsultan'da Yalnız Değil” sosyal projesi kapsamında hayvanseverlere 200 adet kedi evi, 1 ton mama, 400 adet mama ve su kabı dağıtıldı.


Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın tarafından hayata geçirilen “Sokak Hayvanları Eyüpsultan'da Yalnız Değil” sosyal projesi çerçevesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Soğuk kış günlerinde sokakta yaşayan sevimli dostlarımızı unutmayan Başkan Remzi Aydın, proje kapsamında ilçede ikamet eden gönüllü hayvanseverlere, belirli noktalara konulması için portatif, kurulumu kolay kedi evi, kedi maması, mama kabı ve su kabı dağıttı.


Dağıtım öncesi hayvanseverlerle sohbet eden Başkan Aydın onlardan gelen talepleri dinlerken, dağıtımını yapacakları kedi evlerine sahip çıkmalarını istedi. Başkan Aydın daha sonra hayvanseverlere kedi evlerini, mamaları ve kapları dağıttı. Gönüllü hayvan sakinler ise bu duyarlı davranışından dolayı Başkan Aydın'a teşekkür etti.


Gerçekleşen etkinlikte hayvanseverlere 200 adet kedi evi, 1 ton mama, 400 adet mama ve su kabı dağıtıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.