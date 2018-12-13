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Eyüpsultan'da 2 bin 750 aileye bin 250 ton kömür dağıtılıyor

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, kışın ihtiyaç sahibi vatandaşlara kömür dağıtımlarına başladı.


Kış aylarının yaklaşmasıyla her evde başlayan kış hazırlıklarına Eyüpsultan Belediyesi de katkı sağlıyor. İlçe sınırları içerisinde yaşayan ve kendisine ulaşılmayan bir tek ihtiyaç sahibi vatandaşın kalmaması amacıyla çalışan Eyüpsultan Belediyesi, alan tarama ekiplerinin adreslerine giderek tespit ettiği vatandaşlarına yaptığı kömür dağıtımlarına hız verdi. Bu yıl içerisinde 2 bin 750 aileye ulaştırılması planlanan bin 250 ton kömür, ekipler tarafından adreslere teslim ediliyor. Dağıtımların kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kış aylarına girerken rahat etmesi amaçlanıyor.



“Hayır duası almak her şeyden önemli”


Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, sosyal belediyecilik anlamında yürütülen bu çalışmalarda ihtiyaç sahibi vatandaşların alan tarama ekipleri tarafından yapılan yerinde tespit sonrasında belirlendiğini söyledi. Başkan Aydın, “Vatandaşlarımızın rahat bir kış geçirebilmeleri, sıcak bir yuvada ısınma derdini düşünmeden mutlu olabilmeleri için bu desteğimizi yapıyoruz. Onların hayır dualarını almak bizim için her şeyden önemli” diye konuştu.


Başkan Remzi Aydın'ın talimatı doğrultusunda ekipler çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan Aydın da zaman zaman kömür yardımlarını yerinde inceleyerek vatandaşlarla sohbet ediyor.

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