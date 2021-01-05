Eyüpsultan'da 2020 yılında 9 yeni park hizmete alındı

Dünya genelinde yaşanan pandemi sürecinde de çalışmalara aralıksız devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Başkan Deniz Köken yönetiminde yeni nesil modern çocuk oyun grupları, dış mekan spor aletleri, oturma alanları, yürüyüş parkurları ile 7'den 70'e herkese hitap edecek yeşil alanlar oluşturdu. Eyüpsultan Belediyesi'nin çalışmaları ile çocukların ve yetişkinlerin daha sağlıklı, daha rahat ortamlarda vakit geçirebilecekleri, spor yapabilecekleri 9 yeni park hizmete alındı. Bu parklar ile birlikte ilçede toplam park sayısı 188'e yükseldi.

Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ilçe genelinde yaptığı yoğun çalışmalar neticesinde var olan 9 parkın da duvarları, zeminleri, yürüyüş parkurları, mobilyaları, çocuk oyun grupları ve oturma alanlarında eksik malzeme ihtiyacı karşılanarak, yıpranan malzemelerde/alanlarda yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Günlük olarak 430.15 metrekare park alanı ve 92 bin 556 metrekare yeşil alanın sulama, temizlik, bakım ve onarım işlemleri yapıldı.

33 bin metrekarelik lavanta bahçesi

Ağaçlı Mahallesi ve Kemerburgaz mevkiinde bulunan 33 bin metrekarelik lavanta bahçesi hizmete alınırken, Odayeri Mahallesi'nde 700 metrekarelik sera tamamlandı.

Parkların fonksiyonelliklerini ve işlevselliklerini arttırmak amaçlı bir Nefes Parkı'nda 200 metre uzunluğunda yürüyüş parkurunun revizesi tamamlanırken, Yeşilpınar Bölge Parkı'nda 513 metre uzunluğunda yeni bir yürüyüş parkuru daha hizmete sunuldu. Yeşilpınar Bölge Parkı'nın oyun grupları, fitness aletleri, kauçuk zeminleri tamamen yenilenirken, Gülbahar Parkı'na ise bir adet top sahası yapıldı.