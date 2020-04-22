Eyüpsultan'da 23 Nisan'da “Online” makam devir teslimi

Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs (Covid-19) ile mücadeleye devam edilirken, virüs salgını 23 Nisan'daki geleneksel makam devir teslim törenlerine de damgasını vurdu.

Salgın nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, alışılagelmişin dışında düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Her sene geleneksel olarak gerçekleştirilen makamların devir teslimi de bu sene online yapıldı. Eyüpsultan ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı makamları “Online” olarak minik öğrencilere bırakıldı.

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve Belediye Başkanı Deniz Köken koltuklarını öğrencilere online bağlantı ile bıraktı. İlçe Kaymakamı İhsan Kara'nın makamına Esentepe İlkokulu 4/C sınıfı öğrencisi Elasu Gizlenir, Belediye Başkanı Deniz Köken'in makamına da Yunus Emre İlkokulu 3/A sınıfı öğrencisi Mehmet Emir Övence oturdu.

Her iki öğrenci de görevlerini online olarak devir almalarının ardından bağlı birimlerin ve müdürlüklerin korona virüs salgınına karşı ne gibi tedbirler aldıkları, hangi çalışmaları sürdürdükleri ve çalışmaların hangi aşamada olduğu konularında online olarak bilgi aldılar.