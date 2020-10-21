Eyüpsultan'da ‘41 eser 41 sanatçı' sergisi açıldı

Türk-İslam geleneğinin kadim izlerini taşıyan, ‘41 eser 41 sanatçı' sergisi Eyüpsultan'da açıldı. Ebru, hat, mozaik, çini, minyatür gibi birçok sanat dalını barındıran sergiyi 15 gün boyunca vatandaşlar ziyaret edebilecek.

Eyüpsultan Belediyesi, ‘41 eser 41 sanatçı' mottosuyla Türk halkını sanata doyuracak. Aralarında ebru, hat, mozaik, çini, minyatür gibi birçok sanat dalının barındıran sergi bugün Eyüpsultan Belediyesi Fuaye alanında kurdele kesiminin ardından açıldı. 41 sanatçının eserlerinin sergilendiği etkinliğe Fuat Balar, Turan Sevgili, Ethem Çalışkan, Arzu Tozlu, Serap Bostanı, Firdevs Çalkanoğlu, Rezza Hemmatirad gibi alanında duayen isimler yer aldı. Geleneğimizin kadim izlerini taşıyan sergiyi vatandaşlar 15 gün boyunca ziyaret edebilecek.

“Adını ‘41 eser 41 sanatçı' koyduk”

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Zor bir süreçten geçiyoruz. Hocalarımız bu süreçte sergi için çok emek harcadı. Adını da ‘41 eser 41 sanatçı' koyduk. Bu sergiye ilgi gösteren herkese de çok teşekkür ediyorum. Çok muazzam eserler var burada. Bundan sonra Eyüpsultan'da sanata daha çok yer verilecek. Hanımlar, çocuklar kısacası isteyen herkesi sanatla buluşturacağız” şeklinde konuştu.

“Yeni isimlerinde görebileceğimiz bir sergi oldu”

Minyatür Sanatçısı Leyla Kara, “Geleneksel sanatlarda duayen olarak atfettiğimiz birçok sanatçının eseri var burada. Ayrıca yeni isimlerinde görebileceğimiz bir sergi oldu. Benimde bir eserim var burada. Takribi 20 yıldır sanatla, son yıllarda da minyatür sanatıyla ilgileniyorum” dedi.