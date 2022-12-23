Eyüpsultan'da 50 yeni park

Yeni nesil modern çocuk oyun grupları, dış mekan spor aletleri, oturma alanları ile 7'den 70'e herkese hitap edecek yeşil alanlar oluşturan Eyüpsultan Belediyesi, 2022 yılı içerisinde 10 yeni parkı hizmete alırken, 16 parkın bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yol kenarlarında yapılan ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmaları ile Eyüpsultan'da her mevsim bir renk cümbüşü yaşattı. 2022 yılı içinde 37 bin 700 adet ağaç ve çalı dikimi, 2 milyon 947 bin 355 metrekare mevsimlik çiçek ve soğanlı bitki dikim yapıldı. Parklarda oturma ve oyun grupları, basketbol ve halı saha, yürüyüş parkurları ve spor aletlerinin de bulunduğu birçok çalışma gerçekleştiren Eyüpsultan Belediyesi, yıl içerisinde 18 yeşil alan oluşturdu. Çalışmalarda vatandaşlara daha kaliteli daha huzurlu yaşam alanları oluşturulurken, güvenlik de göz ardı edilmiyor. Eyüpsultan Belediyesi yerleştirdiği Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kameralarıyla 24 saat boyunca canlı yayın yapılan parkları daha güvenli hale getirmeye devam ediyor. Bu çerçevede 4 parka daha güvenlik kamerası takılarak güvenli park sayısı 14'e çıkarıldı.