Eyüpsultan'da 5.Levent Aile Sağlığı Merkezi ve muhtarlık binası hizmete açıldı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in ilçeye yeni kazandırdığı 5. Levent Aile Sağlığı Merkezi ve muhtarlık binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Düzenlenen törene Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'le birlikte Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, İlçe Sağlık Müdürü Şeyma Halaç, Halk Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Tuncay Özovalı, 5.Levent Muhtarı Süleyman Alipaşaoğlu, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Lokman Çelik, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Kemal Kahveci, AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Nazif Barış Çiftçioğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Başkan Deniz Köken, 5. Levent'i Eyüpsultan'ın 29. mahallesi yapmaya karar verdikleri andan itibaren, yapılacak çalışmalarla ilgili bir yol haritası oluşturduklarını belirterek şunları söyledi:

“5. Levent gıpta edilecek mahallelerimizden biri olacak”

“Biz burayı mahalle yapmayı düşündüğümüz andan itibaren muhtarlık binasını ve ASM Binasını hemen yapmamız lazım dedik. Yerinin belirlenmesi konusunda da aktif olmaya gayret ettik, arkadaşlarımız burayı tespit ettiler ve hemen hayata geçirdiler. İnşaatla birlikte buranın mahalle olma statüsü aynı anda başladı. Şimdi bölgenin başka ihtiyaçları var. Çocuk parkı sayısı az, onların sayısını çoğaltmaya çalışıyoruz. Finans Kent'in içine de birtakım yatırımlarımız oldu. 5. Levent'in üst tarafındaki yolu biz üstlendik yaptık. Vatandaşlarımız şimdi rahat rahat kullanıyorlar. Benzin istasyonun üstündeki alana çok güzel bir spor vadisi yapıyoruz. Bölgenin tamamının sportif faaliyetlerini karşılayacak bir yer olarak hizmete girecek. Mahalle yeni ama bu süreçte neler yapmamız gerektiği ile ilgili bir yol haritası belirledik. Ayrıca 5. Levent'in hudutları içerisinde kalan Çobançeşme Parkı'nın birinci etabı inşallah Haziran ayının ortalarında açılacak. Büyük bir çocuk köyü yapıyoruz. Bana göre Eyüpsultan'ın yanı sıra dışardan da çok ciddi katılım olacak. Bu bölgeye renk katacak bir proje. Rami'den sonra 5.Levent'te oturmak için gıpta edilecek yerler arasında olacak. Bizde buralara renk katmaya, vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Hem muhtarlık binamız hem de aile sağlığı merkezimiz hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“5. Levent Eyüpsultan'ın gelişen yüzü”

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ise 5.Levent'in Eyüpsultan'ın gelişen yüzü olduğunu ifade ederek şu açıklamalarda bulundu: “Muhtarımız şanslı güzel bir muhtarlık binası ile başladı. Mahalle yeni, muhtarlık binası yeni, yanında Aile Sağlık Merkezi var. Muhtarımıza ve mahallemize hayırlı olsun. Başta Belediye Başkanımız Deniz Köken olmak üzere İl Sağlık Müdürlüğümüze kadro tahsisi dolayısıyla teşekkür ediyorum. Doktorlarımıza, İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerimize, 5. Levent'teki siz değerli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. 5. Levent mahallemiz gelişmeye açık çok önemli bir yerde, Eyüpsultan'ın gelişen yüzü, Eyüpsultan'ın genişleyen cephesini oluşturuyor. Eyüpsultan ne kadar tarihi bir mekansa da, böyle yepyeni yerleşim merkezleriyle de gelişmeye devam ediyor. İnşallah Eyüpsultan İstanbul'un kalbi olduğu gibi örnek bir yerleşim yeride olmaya devam edecek.

“5. Levent Aile Sağlığı Merkezi yaklaşık 15 bin kişiye hizmet verme kapasitesine sahip”

İlçe Sağlık Müdürü Şeyma Halaç ise 5.Levent Aile Sağlığı Merkezi'nin dört aile hekimliği birimi ile yaklaşık 15 bin kişiye hizmet verme kapasitesine sahip olduğunu vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: “Değerli Başkanımız Sayın Deniz Köken ilçemizde yeni bir mahalle olan 5. Levent Mahallemizde sosyal çevresiyle estetik ve mimari tasarımı uyumlu, kolay erişebilir, sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir örneği olan 5. Levent Aile Sağlığı Merkezimizi ilçemize kazandırdı. Söz konusu aile sağlığı merkezimiz dört aile hekimliği birimi ile yaklaşık 15 bin kişiye hizmet verme kapasitesine sahip olan gebe izlemleri, anne - bebek - çocuk izlemleri, kronik hastalık izlemleri ve kronik hastalık danışmanlığı, kanser taramaları gibi çok geniş spektrumdaki birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunulacağı bir merkez olacak. Sağlık tesisi ihtiyaçlarımıza ve mevcut sağlık tesislerimizin iyileştirmesine yönelik olarak sağlık yatırımları hususunda her zaman önümüzü açan, sağlık çalışanlarını daima destekleyen, topluma daha nezih ortamlarda hizmet etme imkanı sağlayan, değerli sağlık çalışanlarımızın hak ettiği şekilde kaliteli, estetik, erişilebilir mekanlarda sağlık hizmeti sunmasını sağlayan sayın Belediye Başkanımız Deniz Köken başta olmak üzere sayın Kaymakamımıza ve emeği geçen herkese İl sağlık Müdürlüğümüz adına teşekkürlerimi sunuyor, 5. Levent Aile Sağlığı Merkezimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Başkanımız mahallemize yakışacak bir bina yaptı”

5.Levent Muhtarı Süleyman Alipaşaoğlu'da 5.Levent'e yakışacak bir bina yaptığı için Başkan Deniz Köken'e teşekkür ederek “Yeni muhtarlık binamız mahallemize hayırlı olsun. Gerçekten mahallemize yakışır bir hizmet oldu. Sayın başkanımızdan Allah razı olsun. Muhtarlar olarak başkanımızın hızına yetişemiyoruz. Her gün farklı bir yerde açılış yapıyor” açıklamasında bulundu.