Eyüpsultan'da alt ve üst yapı seferberliği başladı

Eyüpsultan'da alt ve üst yapıda sorunlu olan bölgelere yönelik hummalı bir çalışma başlatıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Köken, “34 günlük bir çalışma programı yaptık. 34 günde ana konuları çözeceğiz” dedi.

Eyüpsultan Belediyesi'nin ilçe genelinde alt ve üst yapı sorunlarına yönelik yoğun bir çalışma başlattı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, İlçenin birçok noktasında başlayan çalışmaları yerinde inceledi. Aralıksız şekilde süren çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Köken, “34 günlük bir çalışma programı yaptık. 34 günde ana konuları çözeceğiz ondan sonra boyama, asfaltlama, çukurların doldurulması ve kasislerin düzenlenmesi gibi tali konulara devam edeceğiz. Bugün Akşemsettin'den başladık. İki gün burada, iki gün Yeşilpınar'da çalışmalar devam edecek. Sonrasında Çırçır ve Karadolap ve Güzeltepe'ye doğru devam edecek çalışmalarımız. Her bölgede çalışma yapacağız. En sorunlu bölgeler 2 gün sürüyor” dedi.