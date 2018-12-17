Eyüpsultan'da anne ve oğluna kamyonetin çarptığı kaza güvenlik kamerasında

Eyüpsultan'da karşıdan karşıya geçmek isteyen anne ve oğluna kamyonet çarptı. Kaza sonrası anne ve oğlu hafif şekilde yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay saat 10.00 sıralarında Eyüpsultan Mahallesi Otakçılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Anne ve oğul oldukları iddia edilen iki kişi yolun karşısına geçmek için harekete geçti. Bu esnada cadde üzerinde seyir halinde olan 34 UA 6163 plakalı bir kamyonet anne ve oğluna çarptı. Kaza sonrası anne ve oğul hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi geldi. Yaralı anne ve oğul ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

“Kaza anı kamerada”

Eyüpsultan Mahallesinde Otakçılar Caddesi üzerinde bir anne ve oğluna kamyonetin çarptığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde anne ve oğul oldukları iddia edilen iki kişi yolun karşısına geçmek için harekete geçiyor. Bu esnada cadde üzerinde seyir halinde olan bir kamyonet anne ve oğluna çarpıyor.