Eyüpsultan'da aracın teyp ve bagaj bölümünden uyuşturucu çıktı

Eyüpsultan'da polis ekipleri tarafından takibe alınarak durdurulan aracın teyp ve bölümünden çok sayıda uyuşturucu madde çıktı. Araç içerisinde yapılan aramalarda teyp ve bagaj bölümüne gizlenmiş 1 kilo 78 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı öğrenilen 10 bin 305 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik TEM Büro Amirliğine bağlı ekipler, 18 Eylül Pazartesi günü Güzeltepe Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde şüphe üzerine aracı durdurdu. Şahısların şüpheli hareketler sergilemesi üzerine ekipler araçta arama yaptı. Ekiplerin araç içerisinde yaptıkları aramada teyp bölümünde ve bagaj kısmında 1 kilo 78 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı öğrenilen 10 bin 305 TL ele geçirildi.

Araçtaki bulunan iki kişi gözaltına alındı

Polis ekipleri araçta bulunan Hakan İ. ve Mehmet Ü. isimli şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Alibeyköy Şehit Atıf Ödül Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyetteki ifadelerin ardından Hakan İ. serbest bırakılırken, Mehmet Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.