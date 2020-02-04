Eyüpsultan'da asfalt yapım çalışmaları devam ediyor

Bu çalışmalar kapsamında ekipler Güzeltepe Mahallesi Yavuz Selim Caddesi ve Dikmen Caddesi üzerinde yağmur suyu kanalı ile asfalt yapımı çalışması yaptı. Ekipler çalışmada; Yavuz Selim Caddesi'nin 130 metrelik bölümünü, Dikmen Caddesi'nin ise 90 metrelik bölümünü asfaltladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki çalışmalarda günlük 70 ton asfalt serimi yapıyor.