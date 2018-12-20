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Eyüpsultan'da bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt, yağmursuyu kanalı, merdiven ve korkuluk imalatı gibi çalışmalarının yanısıra ilçede periyodik olarak aydınlatma bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.


Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2018 yılı içerisinde 5 bin 500 adet, 4,5 yılda ise 24 bin 300 adet aydınlatma bakım ve onarım işlemi gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarla birlikte ilçede cadde ve sokaklarda bulunan aydınlatma direklerine dekoratif süsler yerleştirildi. Ekipler 4,5 yılda yaptıkları çalışmalarda cadde ve sokaklara görsel olarak estetik kazandıran bin 70 adet dekoratif süsün aydınlatma direklerine montajını gerçekleştirdi. Ekipler, ilçedeki bakım ve onarım çalışmalarını BEDAŞ ekipleriyle birlikte koordineli olarak gerçekleştirdi. Aralıksız olarak sürdürdükleri çalışmalar sırasında kontroller yapan ve vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiren ekipler, lamba arızası tespit edilen noktalarda kısa sürede arızalı lambalar değiştiriyor.

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