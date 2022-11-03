Eyüpsultan'da bakıma muhtaç insanların evleri, belediye tarafından temizleniyor

Engelli, kimsesiz veya 65 yaş üzerinde olan vatandaşların evleri, bayram gibi özel günler dışında da pırıl pırıl ediliyor.

Eyüpsultan'da yalnız yaşayan kimsesiz, engelli ve ihtiyaç sahibi temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan 65 yaş üzeri yaşlı vatandaşların ev temizliği Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Birimi tarafından düzenli olarak yapılmaya devam ediyor. Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerinin temizliği bayramlar gibi özel günler haricinde de rutin olarak yaklaşık 2 ile 3 hafta arasında gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından tespit edilen 200'e yakın vatandaşın evi köşe bucak temizlenerek pırıl pırıl hale getiriliyor. Her gün 6 ile 10 arasında evde temizlik hizmeti veren Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, vatandaşların kendilerini yalnız hissetmemeleri adına onlarla yakından ilgilenerek, sohbet eşliğinde güzel bir gün geçirmesini sağlıyor.

“Benim elim ayağım oldular”

Evde temizlik hizmetinden yararlanan vatandaşlardan olan, İslambey Mahallesi'nde oturan 72 yaşındaki Nermin Ersan, "Ben hastalanınca kendi işimi yapamaz hale geldim. Evim çok kirlenmişti. Belediyede çalışan komşumdan bana yardımcı olması için rica ettim, sağ olsunlar benimle hemen ilgilendiler. Bu hizmetten 3 aydır yararlanıyorum. Benim elim ayağım oldular. İşlerim kolaylaştı, rahatladım. Allah başkanımızdan ve ekibinden bin bir kere razı olsun" dedi.