Eyüpsultan'da bayram öncesi vatandaşlara evde temizlik hizmeti

Çalışma kapsamında belediye ekipleri ilçe genelinde 144 ailenin evini temizleyerek bayrama hazır hale getirecek. Yapılan temizlik çalışmaları sırasında belediye ekipleri evleri süpürüyor, tepeden tırnağa siliyor, evler en ince ayrıntısına kadar temizleyerek pırıl pırıl hale getiriliyor. Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların evleri bayramlar ve özel günler haricinde de rutin olarak yaklaşık 2 ile 3 hafta arayla temizleniyor. Temizlik ekipleri son olarak, evinde çıkan yangın sonucu tüm eşyaları kullanılmaz hale gelen, olayda oğlu ve kendisi ciddi şekilde yaralanan ve bir süre sonra ise geçirdiği hastalık sonucu eşi vefat eden Hamide Kılıçoğlu'nun evini temizlediler.

"Temizlik ekibi her 15 günde bir geliyor temizliğimi yapıyorlar"

Hamide Kılıçoğlu, Eyüpsultan Belediyesi'nin verdiği hizmetlerle ilgili memnuniyetini dile getirerek şunları söyledi: “Yangında ben ve oğlum yaralandık. Yaralarımdan dolayı elimi kullanamıyorum. Eyüpsultan Belediyesi temizlik ekibi her 15 günde bir geliyor, temizliğimi yapıyorlar. Allah razı olsun çok mutluyum. Bu hizmet, özellikle benim gibi temizlik hastası bir insan için çok güzel. Evim temizlendiği zaman ben mutlu oluyorum, huzurlu oluyorum. Hizmetler sadece temizlikle de kalmıyor, hastaneye gideceğim zaman araba veriyorlar. Oğlumla birlikte yaşıyoruz. Pazar dahil her gün sıcak yemeğimiz geliyor. Hem bana hem oğluma getiriyorlar. Onların sayesinde yemeğimi yiyorum, meyve yiyorum. Özellikle bu süreçte dengeli beslendim, yoksa ben her gün o yemeği yapıp yiyemezdim, o meyveyi yiyemezdim. Deniz Köken beyi çok seviyoruz. Çalışmalarını çok güzel buluyorum. Hizmetlerinden dolayı binlerce kez teşekkür ediyorum. İyi ki var.”