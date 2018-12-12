Eyüpsultan'da bin 276 aileye engelli maaşı

1 Haziran 2016 yılından bu yana Eyüpsultan'da yaşayan bin 276 kişi bu maaştan yararlandı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın döneminde kurulan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, sosyal belediyecilik ve sosyal sorumluluk alanında yaptığı hizmetlere devam ediyor. Ağır engeli bulunan vatandaşlar engelinin yanında bir de maddi sıkıntı yaşamasın diye devlet desteği yardıma ihtiyacı olanlara ulaştırılıyor.

Evde bakım maaşı almanın şartları

Evde Bakım Maaşı almak isteyen hasta yakınlarının iki temel kriteri yerine getirmiş olması gerekiyor. Bunlardan birincisi hastanın ağır engelli olduğuna dair hastane raporu, ikincisi de hastanın yaşadığı evde kişi başı gelirin 967 lirayı aşmaması gerekiyor. Ayrıca hasta bakımını yapan kişi ya engelli bireyle aynı evde oturmalı ya da yakın bir yerde ikamet etmeli.

Evde bakım maaşına nasıl başvuru yapılır?

Aylık olarak bin 179 lira verilen evde bakım maaşından yararlanmak isteyen vatandaşların Eyüpsultan ilçesinde ikamet etmesi gerekiyor. Hasta yakınlarının Alibeyköy SED (Sosyal Ekonomik Destek) birimine kişisel başvuru yapması gerekiyor.