Eyüpsultan'da bir binanın çatısı alev alev yandı, mahalle sakinleri sokağa döküldü

Eyüpsultan'da 5 katlı bir binanın çatısı, çıkan yangın sonucu alev alev yanarak kül oldu. Yangının çıktığını fark eden bina sakinleri kendini dışarı atarak canını kurtardı. Çatı katında oturan daire sakinlerinin üzüntüsü kameralara yansıdı.

Yangın, 03.00'da Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi Sait Köknar Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında binanın çatısından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar ve apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Eyüpsultan, Bayrampaşa ve Şişli'den itfaiye ekipleriyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çatı resmen küle döndü

Alev alev yanan çatı yaklaşık 20 dakikalık müdahalenin ardından söndürüldü. İtfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangında binada maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

“Camlar patladı”

Yangının çıktığı binanın yanındaki binada ikamet eden Hüseyin Demirok, “Bir tane adam çığlık attı biz onun sesine çıktık dışarı kimse yoktu burada. Baktık yanıyor milleti uyandırmaya başladık. Tabi evden çıkmayanda oldu. Camlar patladı büyük ihtimalle aşağı bir şeyler düştü. Çünkü apartmanın arkası da var yaralı yok” dedi.

Yanan binanın çatı katında oturan daire sakinlerinin hüzünlü anları kameralara yansıdı.