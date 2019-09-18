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Eyüpsultan'da bir depoya yapılan operasyonda kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Eyüpsultan’da bir depoya düzenlenen operasyonda yüklü miktarda kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Eyüpsultan'da bir depoya düzenlenen operasyonda yüklü miktarda kaçak nargile tütünü ele geçirildi.


İstanbul Eyüpsultan'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri tarafından bir depoya yapılan baskında piyasaya sürülmek üzere kurutulmuş yüklü miktarda kaçak ve sağlıksız koşullarda üretilen nargile tütünü ve tütün yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Sağlıksız koşullarda boyalı nargile tütünü üretimi yapılan imalathaneye yapılan baskında bazı kişilerin gözaltına alındığı belirtiliyor. Operasyonun devam ettiği belirtildi.

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