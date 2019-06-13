Eyüpsultan'da biyolojik yöntemlerle ilaçlama

İlaçlamalar vatandaşların rahatı için Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı bir ilaçlama tekniği olan U.L.V. sistemiyle yapılıyor.

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekiplerinin ilçe genelinde başlatmış olduğu 2019 Yaz Sezonu Haşere ile Mücadele çalışmaları devam ediyor. İlaçlama ekipleri sivrisinek, karasinek, kene, hamamböceği, kemirgenler gibi vektörlere karşı mücadele ediyor. Çalışmalar, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış biyolojik ilaçlarla ve biyolojik kontrol yöntemlerle gerçekleştiriliyor.

2 ekip halinde çalışıyorlar

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte haşerelerle mücadelede sürekliliği sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla 2 ekip halinde ilaçlama yapıyor. Ekipler haftanın 7 günü mahallelerde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. İlçede bulunan 28 mahallede aralıksız sürdürülen ilaçlama çalışmaları kapsamında yeşil ve sulak alanlar, sokaklar ile metruk yapılar, apartman bahçelerinde bulunan kanalizasyon bağlantıları, kullanılmayan su depoları, bodrum katlar, kuyular ile hayvan besiciliği yapılan bölgelerde bulunan gübre yığınları da ilaçlanıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ekipleri ayrıca bahçe ve çöp konteynerlerinde de ilaçlama çalışması yapıyor.

ULV yöntemi kullanılıyor

Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekipleri, başlattıkları ilaçlama çalışmalarında ilçe sakinlerinin rahatlığı için ULV adı verilen yöntemi kullanarak haşerelerle mücadele ediyor. Çalışmalar vatandaşların yaz boyunca rahat etmeleri amacıyla sürdürülürken, Eyüp Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de 1 araçla destek veriyor.

Uzmanlar, haşerelerle mücadelede ilçe sakinlerinin de alması gereken bazı tedbirler olduğunu belirterek, o önlemleri şöyle sıraladı:

Çöpleri poşetler içerisinde çöp kutularına atıp ağızları kapatılırsa üremeler engellenebilir. Sivrisinekler durgun suda ürerler ve sivrisineklerin üreme noktalarının büyük bir kısmı insan eli ile oluşuyor. Ağzı açık halde bulunan durgun suları (kova, bidon, lastik, havuz, kuyu, birikinti, vb.) ortadan kaldırarak veya üzerini kapatarak sivrisineklerin üremesine engel olunması gerekiyor. Piknik yapan vatandaşların piknik yaptıkları alanlarda ayrılırken atıklarını kapaklı çöp kutularına atmaları gerekiyor.

Evlerde bulunan bir saksının altındaki tabakta biriken su, sivrisinekler için uygun bir üreme kaynağı olmaktadır ya da bahçemizde bulunan bir kovadaki su da aynı şekilde üreme kaynağı olabilmektedir. Saksının altındaki suyu dökmemiz ya da kovanın ağzına bir kapak koymamızla birlikte sivrisinek üremesi engellenebilir.

U.L.V. (Ultra Low Volume) adı verilen ilaçlama sisteminde son derece ince püskürtme tekniği ile aerosol sis oluşturuluyor. Bu sistem haşereleri yok etmede en az etken madde ile en üstün, kalıcı, etkili, gerçekçi ve en ekonomik mücadeleyi sağlıyor. U.L.V. ilaçlama tekniği, dumanlama sistemine göre ilaç partiküllerinin havada çok uzun süre kalabilmesinden dolayı çok daha fazla randıman veriyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı bir ilaçlama tekniği olan U.L.V. sistemiyle çok daha az ilaçla daha çok alanın ilaçlanması mümkün oluyor. Ayrıca mazotun, yan kansorejen etkisini ve ekonomik külfetini ortadan kaldırıyor. İlçe sakinleri gerekli durumlarda 444 30 00 numaralı telefondan Beyaz Masa'yı arayarak ilaçlama hizmetlerinden yararlanabilir.