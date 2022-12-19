Eyüpsultan'da bu yıl 65 bin ton asfalt döküldü

Eyüpsultan Belediyesi, 2022 yılında da “Eyüpsultan'a Hizmet Etmeyi Seviyoruz” prensibiyle, tüm birimleriyle ilçe genelinde hizmetlerini aralıksız sürdürdü. Çalışmalr çerçevesinde cadde ve sokaklara 65 bin ton asfalt dökülerek 5 bin metrekare kilit taşı imalatı yapıldı.

Eyüpsultan'da vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek, daha konforlu bir yaşam standardına ulaşmak adına yapılan çalışmalarda ilçenin her köşesine hizmet götürüldü. Bu çalışmalar çerçevesinde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2022 yılı içerisinde ilçede 2 bin 460 metre yağmur suyu altyapısı için boru hattı döşendi. Ekiplerin sahada yaptığı çalışmalar sırasında ihtiyaç olduğu tespit edilen noktalarda yaklaşık 2 bin 40 metre demir korkuluk ve bin 330 metretül merdiven imalatı gerçekleştirildi. Ayrıca 7 bin 880 metreküp taş duvar, bin 600 metrekare perde duvar, yol kaplama-yenileme çalışmaları çerçevesinde cadde ve sokaklara 65 bin ton asfalt döküldü. 5 bin metrekare kilit taşı imalatı yapıldı.

Çalışmalarda 388 adet ızgara baca temizliği de gerçekleştirildi.

“Eyüpsultan'a değer”

Konuyla ilgili konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Fen İşleri ekiplerimiz her gün onlarca noktada asfalt kaplama, yol düzenleme ve bakım çalışmalarına aralıksız devam ediyor, çünkü Eyüpsultan'a değer" dedi.