Eyüpsultan'da budama çalışmaları devam ediyor

Ekipler, ilçe genelindeki yeşil alanlarda, caddelerde, sokaklarda, kamu alanlarında, park ve bahçelerde bulunan ağaçların budama ve bakım işlemlerini gerçekleştiriyor. Hızla yürütülen çalışmalar kapsamında kuruyan, yol kenarlarında tehlike arz eden ve kırılan ağaç dallarının bakımı yapılarak sağlıklı büyümeleri sağlanıyor.

Ağaçların düzenli gelişimini sağlamak, rüzgar ve fırtınalı havalarda tehlikeyi en aza indirmek, ağaçlara istenilen formu vermek, çiçeklenme miktarını ve kalitesini arttırmak amacıyla yapılan budama işlemleri Eyüpsultan Belediyesi'nin uzman ekipleri tarafından güvenlik tedbirleri alınarak gerçekleştiriliyor.

Yeşilpınar'da oturan Sakine Teker yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Bahçedeki ağaçların dalları çok fazla uzamıştı. Hem pencereleri kapatıyor hem de dallar çok çabuk kırılıyordu. Eyüpsultan Belediyesinin Beyaz Masa Birimini arayarak talepte bulundum. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden arkadaşlar hemen geldiler ve budama yaptılar. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'a ve ekibine çok teşekkür ederim.”

Yaşam kaynağı olan ağaçların düzenli gelişimi ve sağlıklı büyümesini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kış sonuna kadar devam edecek.

Budama hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar Eyüpsultan Belediyesi çağrı merkezini arayarak talep oluşturabiliyor.

Eyüpsultan Belediyesi çağrı merkezi: 444 30 00