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Eyüpsultan'da camilerin bakım ve temizliği sürüyor

Eyüpsultan Belediyesi camilerde düzenli olarak gerçekleştirdiği temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.


Eyüpsultan Belediyesinin temizlik ve dezenfekte çalışmaları ilçe genelinde sürüyor. Belediye ekiplerince 124 adet cami ve Cem Evi'nde büyüklük ve yoğunluk durumlarına göre belirlenen program dahilinde gerekli temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Aylık olarak her camide en az 2 defa süpüren ve temizliğini yapan ekipler, tüm camilerin halılarını da belirli aralıklarla yıkama makinası ile yıkanarak dezenfekte ediyor.


Öte yandan Eyüp Sultan Camii Meydanı'nı her sabah köpüklü su ile yıkayarak paspas ve mop takımı ile kurulayan ekipler, gün içerisinde sürekli olarak silinerek zeminin temiz kalması sağlıyor.

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