Eyüpsultan'da çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti

Eyüpsultan'da bir apartman dairesinde yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı adam çıkan yangında hayatını kaybetti.

Yangın, saat 08.00 sıralarında Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi Çiğdem Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşuların daireden yükselen dumanları fark etmesi üzerinde olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği esnada daire içerisinde hareketsiz halde bulunan 73 yaşındaki Atalay Yenidünya ile karşılaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Atalay Yenidünya'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. İtfaiye ekiplerinin yangını tamamen söndürülmesinin ardından polis ekipleri daire içerisinde incelemelerde bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış oldukları incelemelerin ardından Atalay Yenidünya'nın cenazesi, cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaldığı dairede çıkan yangın sonu hayatını kaybeden Atalay Yenidünya'nın uzun süredir yalnız yaşadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.