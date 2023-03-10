Eyüpsultan'da cins köpeği böyle çaldılar

Eyüpsultan'da bahçede bulunan Pomeranian cinsi köpek iki kişi tarafından çalındı. 3 yaşındaki köpeğin hamile olduğu öğrenilirken, köpeğin çalınma anı kameraya yansıdı.

Olay 7 Mart Salı günü saat 19.00 sıralarında Eyüpsultan Çömlekçiler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ertan Güler ve Cahide Güler çifti evlerinin bahçesinde beslediği Pomeranian cinsi 3 köpekten biri hırsızların hedefi oldu. Yakın zamanda doğum yapacak olan 3 yaşındaki Elsa isimli köpek bahçede olduğu sırada 2 hırsız tarafından alındı. Bahçedeki diğer köpeklerden daha uysal olan Elsa'yı kucaklayan hırsızlar, hızla oradan ayrıldı. Yaşları 14-15 olduğu tahmin edilen 2 hırsızın çaldıkları köpekle otobüse binerek oradan uzaklaştıkları öğrenildi. Sahipleri, Elsa isimli köpeğin yakında doğum yapacağını belirterek, hırsızlardan şikayetçi olduklarını söyledi.

Köpeğinin çalınmasıyla büyük bir üzüntü yaşayan Ertan Güler, “3 yaşında bir köpeğimizdi, kendi büyüttüğümüz ilk doğduğu andan itibaren büyüme sürecinde yanımızda olan bir köpekti. Ayın 7'sinde akşam saat 19.00 sıralarında güvenlik kameralarında da mevcuttur zaten 14-15 yaşlarında 2 kişi evimizin bahçesine giriyor, 3 tane köpeğimiz var bir tanesi daha uysal bir köpekti. Onu alıyorlar ve uzaklaşıyorlar. Güvenlik kameralarından tespit ettik. En son ulaştığımız bilgiye göre 48A otobüsüne binmişler. Olduğumuz çevreden uzaklaştırmışlar. Ama tabii bindikten sonraki süreç Mithatpaşa olabilir, Göktürk olabilir, Alibeyköy çevresi, Kemerburgaz tarafı olabilir. Şu anda orada olduğuyla ilgili bir bilgimiz var. Ondan sonrasını bilemiyorum. Dişi bir köpeğimizdi. Çipli bir köpeğimizdi. İsmine tepki veren bir köpekti, adı. Elsa'ydı. Hamile bir köpeğimizdi ve son zamanlarıydı maalesef. Belki şu an doğurmuş bile olabilir” dedi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gidip şikayet dilekçesi oluşturduğunu belirten Cahide Güler, “Götüren kişi bunun hamile olduğunu olduğunu bilip mi alıp mı gitti? Yoksa alalım gidelim, yolumuzu buluruz belki, para kazanırız' diyerek mi götürdü bilmiyorum. Ama bizi en çok endişelendiren şey. Doğum yaptığı ya da yapacak olması. Yavrulara sahip çıkabilecek mi? Anneye sahip çıkabilecekler mi? Sonuçta annenin ilk doğurduğunda emzirme süreci var, alıştırma süreci var. Bunların bilincinde olduğunu zannetmiyorum. Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gidip şikayet dilekçemizi oluşturduk. Karakola gidip çalınmıştır diye video ve kamera kayıtlarıyla, resimlerle başvurduk. İnşallah en kısa zamanda bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.