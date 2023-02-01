Eyüpsultan'da dengesini kaybeden kadın minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Eyüpsultan'da yolda yürüdüğü esnada dengesini kaybederek düşen kadın, seyir halindeki minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Düşmenin etkisiyle hafif şekilde yaralanan kadının o anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay dün saat 16.00 sıralarında Eyüpsultan Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elinde bisiklet ile kaldırımda yürüyen kadın dengesini kaybederek yola düştü. O sırada yoldan geçen minibüsün arka tekerleğine kafası çarpan kadın aracın altında kalmaktan ise son anda kurtuldu. Kadının düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar hemen yardımına koşarak sağlık ekiplerine haber verdi. Başından hafif şekilde yaralanan kadına ilk müdahale, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen kadının yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

O anlar kamerada

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde talihsiz kadının elindeki çocuk bisikletiyle kaldırımda yürüdüğü görülüyor. Daha sonra dengesini kaybederek yere düşen kadın o anda yoldan geçen minibüsün arka tekerleğine başını çarpıyor. Kadının düştüğünü gören vatandaşlar ise yardımına koşuyor.

Olayın görgü şahitlerinden esnaf Hakan Can “Teyze bizim komşumuz. Her zamanki gibi torunu ve kızıyla alışverişten dönüyordu. Tam o esnada bisikletin tekerleğinde bir problem oldu sanırım tökezleyerek yola düştü. O esnada minibüs geçiyordu, şans eseri minibüsün tekerleğine kafası geldi. Ufak çaplı bir şişme oldu. Ambulansa haber verdik, yaralıyı hastaneye götürdü. Şu anda sağlık durumu iyi” dedi.