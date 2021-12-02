Eyüpsultan'da dev uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul'da eş zamanlı olarak 3 farklı adrese düzenlenen baskında, 250 bin adet satışa hazır ‘ecstasy' diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibini yaptığı Eyüpsultan'da bulunan 3 farklı adrese, İstanbul Başsavcılığının talimatı doğrultusunda akşam saatlerinde eş zamanlı olarak baskın düzenledi. Adreslerde bulunan 5 kişi kaçmaya çalışırken, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde detaylı arama yapan ekipler, satışa hazır 250 bin adet ‘ecstasy' diye tabir edilen uyuşturucu madde ile birlikte uyuşturucu yapımında kullanılan hammadde, baskı makinesi, hassas terazi ve çeşitli figür basım aletleri ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürülürken, ekiplerin olay yerinde çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.