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Eyüpsultan'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibi çalışmalarına, sokağa çıkma yasağı ilan edilen cumartesi-pazar günlerinde de devam ediyor.


“Eyüpsultan'a Hizmeti Seviyoruz” prensibiyle ‘Eyüpsultan'ın temizliği, Eyüpsultanlıların sağlığı' diyerek gerçekleştirilen çalışmalar, ilçe genelinde her gün düzenli olarak sürdürülüyor. Çalışmalarda özellikle ortak kullanım alanları, bina girişleri ve parkların temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Yine Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri her gün aralıksız olarak çöp toplama çalışmalarını sürdürüyor.

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