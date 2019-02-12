Eyüpsultan'da dili boğazına kaçan bir ilkokul öğrencisi yaşamını yitirdi

İstanbul Eyüpsultan'da bir ilkokul öğrencisinin sınıfta düşmesi sonucu dili boğazına kaçınca fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 10 yaşındaki çocuğun cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay, öğle saatlerinde Eyüpsultan Nişanca Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre İlköğretim Okulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4. sınıf öğrenicisi 10 yaşındaki Azra Zeynep Demir sınıf içerisinde henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda yere yığıldı. Bu sırada dili boğazına kaçan ve nefes alamayan küçük çocuğa müdahale eden öğretmenleri daha sonra durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük Azra Zeynep'e müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere yanıt vermeyen Demir hayatını kaybetti. Azra Zeynep Demir'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis ekipleri okula gelerek incelemelerde bulundu. Okul çevresi güvenlik şeridiyle kapatılırken ekipler okul içerisinde arama çalışması yaptı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.