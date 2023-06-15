Eyüpsultan'da dini nikahlı eşini bıçakla tehdit eden şahıs tutuklandı.

Olay, 6 Haziran'da Eyüpsultan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. isimli şahıs dini nikahlı olduğu D.A. isimli kadın şahsın evinin önüne bıçakla giderek kendisine tehditler savurdu. İhbar üzerine konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, A.Ç. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. "Tehdit, hakaret" suçlarından hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.