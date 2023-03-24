Eyüpsultan'da Düğmeciler Kur'an Kursu'nu hizmete açıldı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Düğmeciler Kur'an Kursu hizmete açıldı.

Düğmeciler Kuran Kursu'nun açılışına Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'le birlikte, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, Eyüpsultan İlçe Müftüsü Basri Bektaş, Eyüpsultan Belediyesi Meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve Düğmeciler Mahallesi sakinleri katıldı.

Açılışta yaptığı konuşmada şehrin her noktasına hizmet verirken, insanların yetişmesine de katkı sunacak mekanlar oluşturmaya gayret ettiklerini vurgulayan başkan Deniz Köken, sözlerine şöyle devam etti: “Şehrimizi, kurumlarımızla ortak çalışarak insanların yetişmesine katkı sunacak mekanlarla donatmaya devam ediyoruz. Burası teknik izinlerin alınması uzun sürdüğü için biraz gecikti. Buranın bizim üzerimizde çok hatırası ve anısı vardır. 28 Şubat'ta benim kızımı yaşı tutmuyor diye geri gönderdiler, ağlamasını hiç unutmam. O günlerden bugünlere gelindi. Herkesin çalışması ve gayretiyle oldu. Geçen akşam Esentepe Camii'nin açılışını yaptık, oda yine beş altı yıldır yıkıktı. Yeşilpınar Camii'ni bitirdik o da yine Ramazan Ayı içerisinde açılacak.Yukarıda Cemalettin Efendi Camii'si var onu da Ramazan'dan sonra yıkacağız; projesi hazırlandı müftülüğe teslim edildi. Karadolap Camii'nin de projesi ruhsatı her şeyi hazır hale getirildi müftülüğe teslim edildi. Bütün camiler benim dönemime nasip oldu. Şehrin başka sorunları da var onlara da dokunmak zorundaydık. Dördüncü yılın sonunda vatandaşlara söz verdiğimiz 50'nin üzerinde projenin yüzde 95'i gerçekleşmiş oldu. Bizleri vatandaşlara verdiğimiz sözleri yerine getirmeye nasip eden Allah'a hamd olsun diyoruz. Ramazanımız mübarek olsun.

“Burada vatanına, milletine ve dinine bağlı insanlar yetişsin”

Kur'an kursunun açılışında konuşan Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ise “Eyüpsultan'a tayin olan çok şanslı bir mülki amirim. Nerde şu yapılsın dediğimiz şey varsa tek tek gerçekleşiyor” diyerek şu açıklamalarda bulundu: “Biz buranın yapılmamış halini de biliyoruz. Beraber geldik baktık. Sayın belediye başkanımıza, emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, hayırseverlerimize teşekür ediyoruz. Düğmeciler Kur'an Kursu'ndan da hafızlar ve vatanına, milletine, dinine, ailesine ve kendisine iyi olan insanlar yetişsin diye dua ediyorum. Başkanımızın da söylediği gibi Esentepe Camii'ni gördüğümüzde başlangıç seviyesindeydi. Bunlar bittikçe güzel bir hikayede güzel bir sona doğru geliyoruz.”

“Ramazan'ın ilk günlerinde, zamanın ruhuna uygun bir açılış oldu”

Düğmeciler Kur'an Kursu'nun açılışında bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise Ramazan'ın ilk günlerinde tam da zamanın ruhuna uygun olarak çok anlamlı bir açılış töreninde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “Bizlere bu mutluluğu yaşatan başta belediye başkanımıza, kaymakamlığımıza, müftülüğümüze emek veren herkese, hayırseverlere, kimin katkısı olmuşsa, kimin akıl ve alın teri bu eserin içinde var ise hepsine şükranlarımı arz ediyorum. Yüce rabbimiz insanları karanlıktan aydınlığa çıkarsın diye göndermiş olduğu yegane rehberimiz, reçetemiz Kur'an'ı Kerim'i Ramazan ayında insanoğluna göndermiştir. Kim ki Kur'an bilmedi sanki dünyaya gelmedi diyor. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir diyor. Dolayısıyla Ramazan'ın ilk gününde Kur'an kursu açılışı yapmak çok anlamlı. Açılışımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Protokol konuşmalarının ve açılış kurdelasının kesilmesinin ardından Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, Düğmeciler Camii bahçesine yapılan Zemin katla birlikte toplamda 3 kattan oluşan yapıyı gezdiler.