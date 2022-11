Eyüpsultan'da “Edebiyat Okulu” eğitimleri başladı

Bu yıl yedincisini düzenlenen Edebiyat Okulu'nda şiirden denemeye, hikayeden romana birbirinden seçkin ve yetkin eğitmenler eşliğinde; kalem ve yazı sanatının teorik, retorik ve pratik yönlerinin paylaşılacağı eğitimler yedi ay sürecek. Roman, deneme, hikaye ve şiir olmak üzere dört ayrı atölyede gerçekleştirilecek olan eğitimlerde Türk ve Dünya edebiyatının güzide metinlerini okunacak, yazma sanatı üzerine kalem oynatılacak, ülkemizin birbirinden kıymetli yazar ve sanatçıları gençlerle buluşacak.

Türkiye'nin sanat ve düşünce dünyasına imza atacak yazarları ortaya çıkarmayı hedefleyen Edebiyat Okulu'nda eğitimler her cumartesi Zal Mahmut Paşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde veriliyor. Kontenjanın 30 kişiyle sınırlandırıldığı Edebiyat Okulu'nda Roman Atölyesi'nde Osman Koca, Hikaye Atölyesi'nde Erhan Genç, Şiir Atölyesi'nde Tuba Kaplan ve Deneme Atölyesi'nde Dürdane İsra Çınar eğitim veriyor.

“Dört farklı türde atölyenin düzenlendiği belki ilk atölyelerden”

Bu atölyelerden biri olan Deneme Atölyesi eğitmeni Dürdane İsra Çınar yapacakları çalışmalarla ilgili, “Deneme Atölyesi Eyüpsultan Belediyesi'nin bize tanıdığı güzel bir imkan oldu. Dört farklı türde atölyenin düzenlendiği belki ilk atölyelerden. Müstakil olarak roman, hikaye, şiir, deneme gibi atölyeleri ayrı ayrı görmek mümkünken, burada böyle bir imkana kavuştuk. Uzun soluklu olacak, yaklaşık 6 ay sürecek. Hem okuma hem yazma olarak devam edecek. Yeni metinler keşfedeceğiz, yeni yazarlar tanıyacağız. Düşünce ve edebiyatın birlikte yolculuğunda sürecek bir atölye olmasını umut ediyorum. Beraber öğrenip beraber okuyacağımız bir atölye olacak. Bundan yana çok mutluyum. Bize bu imkanı tanıdığı için Eyüpsultan Belediye Başkanıma da özellikle teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu sürece öncelik ettikleri için belediye başkanımıza teşekkür ediyorum”

Atölye çalışmalarına katılan kursiyer Sedanur Gençler, “Bağcılar'dan geliyorum. Atölye çalışmasını Eyüpsultan Belediyesi'nin sayfasından gördüm. Deneme atölyesi olduğu için ilgimi çekti. İsra hocamızla da çok güzel bir ilk Deneme Atölyesi gerçekleştirmiş olduk. Çok heyecanlıyız çünkü ilerleyen süreç bizim için çok keyifli geçecek. Bu atölyenin sadece yazmak üzerine değil de düşünmek, fikir geliştirmek, birbirimizin fikirlerine zenginlik katmak açısından da bizlere çok katkı sağlayacağına eminiz. Bu sürece öncelik ettikleri için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bize çok güzel bir imkan sağladılar” diye belirtti.

“Daha güçlü bir kalemim olması açısında Eyüpsultan Belediyesi'nin bu etkinliğindeyim”

Kursiyer Zeynep Neval Uğraş ise, “Deneme atölyesiyle karşılaşmam aslında uzun zamandır yazıyla ve edebiyatla haşır neşir olmam sonucu gerçekleşti. Deneme yazıyorum, daha çok makale analizleri üzerinde çalışıyorum. Daha güçlü bir ses ve güçlü bir kalemim olması açısında Eyüpsultan Belediyesi'nin bu etkinliğindeyim. Oturumlarımız gayet keyifli gerçekleşiyor. Eyüpsultan Belediyesi'ne teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Dilini daha güzel konuşmak ve kelimeler üzerine düşünmek istediğini belirten kursiyer Sevde Meryem Yıldız: “Edebiyata ilgim var ve özellikle genç kuşağın bir düşünceyi ifade ederken kelimelerinin çok az olduğu fark ettim. Bir manayı Türkçemizi belki bozarak kelimeleri kısaltarak ifade ediyoruz. Bu bizim düşünce dünyamızı kesinlikle daraltan bir şey. O yüzden burada usta kalemlerden düşünce nasıl ifade edilmeli? Dilimizi nasıl kullanmalıyız? Kelimelerimizi nasıl zenginleştirmeliyiz? Bunun üzerine düşünmek, gayret etmek için geldim” dedi.

Atölyelerin gün ve saatleri ise; şiir atölyesi her cumartesi 10.00-12.00 arası, deneme atölyesi her cumartesi 12.00-14.00 arası, hikaye atölyesi her cumartesi 14.00-16.00 arası, roman atölyesi ise her cumartesi 16.00-18.00 arasında yapılıyor.