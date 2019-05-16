Eyüpsultan'da eğitime destek payı öğrencilerin yüzünü güldürdü

Eyüpsultan Belediyesi'nin lise son sınıf öğrencilerine her sene geleneksel olarak dağıttığı Eğitime Destek Payı, bu sene de gençlerin yüzünü güldürdü.

Eyüpsultan Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak lise son sınıf öğrencilerine verdiği Eğitime Destek Payı dağıtımına Alibeyköy Kız Anadoluİmam Hatip Lisesi'nden başlandı. Üniversiteye hazırlanırken öğrencilerin moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla verilen destek payı ödemeleri yüzleri güldürdü. Eğitime Destek Payı dağıtımı, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in katılımıyla düzenlenen bir programla gerçekleştirildi. Programda okul müdürü İsmail Hakkı Boduroğlu, öğrencilere sunduğu imkanlardan dolayı Başkan Köken'e çiçek takdim etti. Başkan Köken daha sonra üniversite adayı gençleri tek tek çağırarak eğitim desteklerinin bulunduğu zarfları takdim etti.

‘Derdimiz bu bölgenin puan skalasını daha yukarıya çıkarmak'

Bundan sonraki süreçte öğrencilerin sınavlarda gösterdiği başarıya göre kademeli bir sistem geliştireceklerini dile getiren Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Lise son sının öğrencilerimize destek vermek istiyoruz ve bunu da devam ettireceğiz. Lise son sınıf çocukların hem sınav hazırlığı ve telaşı hem de dershane telaşının bir bölümüne katkıda bulunmamız lazım. Bundan sonraki süreçte sınavda başarılı olan ve üniversite kazanmış öğrencilerimize de desteğe devam edeceğiz. En yukarıdan başlayarak aşağıya doğru bir kademeli sistem geliştireceğiz. Derdimiz bu bölgenin puan skalasını daha yukarıya çıkarmak. Bende de üç çocuk var. Hep bu yollardan geçtik. Onların mutluluğunun ne olduğunu ben çok iyi biliyorum. Meşakkatli ve sıkıntılı bir dönem ama biz bu sıkıntılara ortak olacağız“ diye konuştu.

Öğrenciler Eyüpsultan Belediyesi'ne teşekkür etti

Eyüpsultan Belediyesi'nin kendilerine çoğu yönde katkı sağladığını ifade eden Naile Genç, “Belediyemiz bize çoğu yönde katkı sağlıyor. Mesela; bize ilk dönem test kitabı vermişlerdi. Onları çözdük. Gayet iyiydi. Şimdide para verdiler. Bununda üniversite için lazım olacağını düşünüyorum. Bence faydalı oluyor. Belediyeye teşekkür ederiz. Ben Uludağ Üniversitesi'nde İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünü okumak istiyorum. Bu parayla da sınavdan sonra gezip eğlenmek istiyorum “ dedi.

Aldıkları desteğin kendilerine yardımcı olacağını belirten Melike Boduroğlu ise “Eyüpsultan Belediyesi'ne bu süregelen geleneği çimlendirdiği için çok teşekkür ederim. Bu geleneği kurutmadı. Minnet borçluyuz. Bize destekleri çok büyük. Ben Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Mimarlık bölümünü okumak istiyorum. Bunun için emek veriyorum. Bu destek bize yardımcı olacak ve kendi çabalarımla bunu büyütmeyi düşünüyorum“ dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla öğrencilere katkı sunmak isteyen Eyüpsultan Belediyesi ilçedeki tüm lise son sınıf öğrencilerine 250 TL Eğitime Destek Payı dağıtıyor. Dağıtımlar 27 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Ayrıca Eyüpsultan'da oturup ilçe dışında eğitim gören lise son sınıf öğrencilerine de eğitime destek payları dağıtılacak. Böylece toplamda ilçedeki 4 bin 203 üniversite adayı öğrenciye 1 milyon 75 bin lira dağıtım yapılmış olacak.