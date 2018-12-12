Eyüpsultan'da enerji hatları yenileme çalışmaları devam ediyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın göreve geldiği günden itibaren ilçede belediye yatırımları ve hizmetler hız kesmeden sürüyor.

Her alanda devam eden belediye yatırımlarının yanı sıra Başkan Remzi Aydın'ın girişimleri sonucu BEDAŞ ekipleri de enerji hatlarının yenileme, bakım ve onarım çalışmaları yapıyor.

Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak yürütülen çalışmalarda; ilçede orta gerilim kablo çalışması, Alçak Gerilim (AG) - Orta Gerilim (OG) hatları, trafo yenileme, elektrik hatlarının yer altına alınması ve yeni elektrik direklerinin dikimi gerçekleşiyor.

4,5 yılda yaklaşık 40 kilometre hat döşendi

İlçe genelinde gerçekleşen çalışmalar sonucu Nişancı Mahallesi, Defterdar Mahallesi, Topçular Mahallesi, Düğmeciler Mahallesi elektrik hatları yer altına alındı.

Bununla birlikte 4,5 yılda;

Silahtarağa Mahallesi'nde 3 bin 164 metre kablolama, Rami Yeni Mahalle'de 2 bin 300 metre kablolama, Rami Cuma Mahallesi'nde bin 500 metre kablolama, Eyüp Merkez Mahallesi'nde 5 bin metre kablolama, Düğmeciler Mahallesi'nde 2 bin 300 metre kablolama, Yeşilpınar Mahallesi'nde 10 bin 750 metre kablolama, Akşemsettin Mahallesi'nde 3 bin 329 metre kablolama, Çırçır Mahallesi'nde bin 190 metre kablolama, Alibeyköy Merkez Mahallesi'nde bin 350 metre kablolama, Deftardar Mahallesi'nde bin 200 metre kablolama, Nişancı Mahallesi'nde 700 metre kablolama, Karadolap Mahallesi'nde 2 bin 100 metre kablolama, Emniyettepe Mahallesi'nde 750 metre kablolama ve Silahtarağa Mahallesi'nde 2 bin 150 metre kablolama yapıldı.

Son 1,5 ay içerisinde ise Emniyettepe Mahallesi, Silahtarağa Mahallesi, Sakarya Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Rami Cuma Mahallesi ve İslambey Mahallesi'nde 4 bin 500 metrelik elektrik hattı yer altına alındı, 150 adet yeni direk montajı gerçekleştirildi.

Çalışmaların ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de cadde ve kaldırımlarda meydana gelen aksaklıkları gideriyor, yenileme yapıyor.

Havai hatların yer altına alınmasıyla bir yandan görüntü kirliliğinin önüne geçilmiş oluyor bir yandan da yenilenen hatlar sayesinde elektrik kesintileri ve arızaların en aza indirilmesi sağlanıyor.

Önümüzdeki süreçte de ihtiyaç durumuna göre ilçe genelinde elektrik hatlarının yer altına alınması, yeni trafo merkezlerinin kurulması, yeni aydınlatma direkleri montajı, trafo yenileme çalışmaları sürdürülecek.

Yağmur suyu kanalları temizleniyor

Bu arada Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağışlar nedeniyle herhangi bir aksaklık yaşanmaması, vatandaşın mağduriyet yaşamaması için, ilçe genelinde Kombine aracı ile yağmursuyu kanalı ve bacalarda temizleme çalışmalarına devam ediyor. Kombine araçla, kanal ve bacalarda bulunan atıklar parçalanarak vakum sistem teknolojisi ile temizleniyor.