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Eyüpsultan'da engelli öğrencilere özel atölye çalışması

Eyüpsultan Belediyesi, pandemi dolayısıyla eğitimlerine ara veren engelli öğrencilere özel bir gün yaşattı.


Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi' inde eğitimini sürdüren engelli öğrencilerin pandemi dolayısıyla eğitimlerine ara verilmişti. Yüz yüze eğitim çalışmalarının yapıldığı Kemerburgaz'da bulunan atölyelerde eğlenceli çalışmalar yapan öğrenciler, pandemi dolayısıyla evde kalmanın stresini atmış olup aynı zamanda eğitici faaliyetlerde bulundular. Maske-mesafe-hijyen kuralları gözetilerek yapılan çalışmalarda öğrenciler hem açık havanın hem de atölye çalışmalarının keyfini çıkardı.


Dramadan çiçek aranjmanına çeşitli faaliyetler yaptılar


Engelli öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla atölye çalışmaları düzenlendi. Güzel bir gün geçiren öğrenciler rehabilite amaçlı çiçek aranjmanı, drama eğitimi aldılar. Bunun yanında müzik atölyesinde enstrüman çalarak eğlenceli dakikalar yaşadılar. Ayrıca doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı bulan öğrenciler hocaların eşliğinde çiçek dikimi ve sebze üretim çalışmalarını yerinde görerek deneyimlediler. Mutlulukları gözlerinden okunan öğrenciler açık havada böyle bir etkinlik organize ettikleri için öğretmenlerine teşekkür ettiler. ESER'li öğrenciler belirli aralıklarla atölye çalışmalarına katılabilecek.

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