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Eyüpsultan'da ESBAŞ otoparklarından ücret alınmayacak

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in talimatıyla, korona virüs salgını nedeniyle ESBAŞ’a ait otoparklar ücretsiz yapıldı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in talimatıyla, korona virüs salgını nedeniyle ESBAŞ'a ait otoparklar ücretsiz yapıldı.


Vatandaşlar 300 araçlık kapasitesi bulunan Teleferik Katlı Otoparkı'ndan, 300 araçlık Osmanlı Parkı Otoparkı'ndan ve 80 araçlık Silahtarağa Otoparkı'ndan ücretsiz olarak yararlanabilecekler. Ücretsiz kullanım süresinin Eyüpsultan Belediyesi'nin alacağı yeni bir karara kadar devam edeceği belirtildi.

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