Eyüpsultan'da “Farkında Ol Kanser Olma” etkinliği

Eyüpsultan Belediyesi ve bir üniversite hastanesi işbirliği ile “Farkında Ol Kanser Olma” etkinliğini düzenlendi. Ekinlik kapsamında Eyüpsultan Gençlik Merkezi'nde düzenlenen ‘Meme Kanserinde Erken Tanı ve Tedavi Yöntemleri Eğitimi' konulu panele Genel Cerrah Prof. Dr. Deniz Böler konuşmacı olarak katıldı. Meme kanserinde erken tanının ve farkındalığın çok önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Deniz Böler sözlerini şöyle sürdürdü: “Meme kanserinde erken tanı çok önemli. Erken tanı konulduğunda ve doğru tedavi edildiğinde hastalığın tedavisinde yüzde 90 başarıya ulaşabiliyoruz. Bu konuda kadınların bilinçlenmesi lazım. Kadınlarda görülen her 4 kanserden bir tanesi meme kanseri. Oranı çok yüksek. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye'de 25 bin vak'a bekleniyor. Kanada'da ve ABD'de meme kanserine yakalanma yaşı ortalama 55-60 civarındayken, Türkiye'de maalesef bu oran 45 yaş.”

"20'li yaşlarda çok fazla kanser vak'ası görülmeye başlandı"

Prof. Dr. Deniz Böler konuşmasının devamında, “Genetik faktörler, yaşam tarzı, beslenme biçimi, sigara alışkanlığı, spor yapıp yapmaması riski artıran etkenler. Ülkemizde özellikle son dönemde 20'li yaşlarda çok fazla kanser vak'ası görülmeye başlandı. Meme kanserinin alternatif bir tedavisi de yok. Tek tedavi modern tıbbi tedavidir. Her yıl kontrollerinizi yaptırın. Stresinizi azaltın. Spor yapın. Kilonuzu kontrol altında tutun. Doğru beslenin. Sigara ve alkolden uzak durun. Hayata pozitif bakın. Bunlar tedaviye destekte önemli etkenler” dedi. Panelin ardından isteyen katılımcılara ücretsiz muayene, mamografi ve göz ölçümü yapıldı.